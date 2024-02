Trabalho de mulheres diretoras de cinema vira série 'Como elas fazem'

O trabalho das mulheres diretoras de audiovisual se transformou em uma série documental com oito episódios explorando o trabalho de cada uma das cineastas referência no mercado. O projeto dirigido pela premiada cineasta paulista Tata Amaral intitulada “Como Elas Fazem” investiga o processo criativo de realizadoras brasileiras. O primeiro episódio estreia nesta quarta-feira (21), pelo canal da Tangerina Entretenimento no YouTube (www.youtube.com/tangerinafilmes). O conteúdo pode ser visto gratuitamente com novos episódios todas as quartas-feiras, a partir das 19h.

Os oito episódios abordam o universo da realização audiovisual através da metodologia de trabalho das cineastas Caru Alves de Souza, Dainara Toffoli, Eliana Fonseca, Helena Ignez, Joyce Prado, Juh Almeida, Natara Ney e Olinda Tupinambá. A diretora da série documental Tata Amaral é uma das vozes mais importantes do cinema brasileiro com obras que contribuem significativamente para a história e cultura audiovisual do Brasil. Tata fez parte da geração que ficou conhecida como “A Primavera dos Curtas”, na década de 1980.

Ela também foi uma das primeiras cineastas daquela geração a realizar filmes de longa-metragem no período da “Retomada do Cinema Brasileiro” nos anos 1990. O primeiro longa-metragem, “Um Céu de Estrelas” (1996), teve sua estreia mundial no Festival de Toronto e foi exibido na prestigiosa seção Fórum do Festival de Berlim.

“O que me interessa saber é como as outras pessoas trabalham. A gente não tem nenhuma literatura que nos conta como as diretoras trabalham, tem oficinas, tem vários eventos e outras formas de uma diretora ensinar ou trocar seus métodos de trabalho, mas não tem uma literatura. Esse conhecimento tem ficado fechado, e a ideia desse projeto é expor. Espalhar como as diretoras trabalham, se elas dão roteiro, ou não. Se ensaia antes ou não, se participa da montagem, se pensa numa música antes... Esses detalhes que a gente vai se aprofundar, e eu como diretora, faço perguntas muito ligadas ao ofício, especificas”, explicou.

“Como Elas Fazem” é uma produção Tangerina Entretenimento, É Nóis na Fita, ProAc, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.

Para Tata, o audiovisual brasileiro sempre lutou e continua buscando maior pluralidade e diversidade de produtores e produções. Fato que é retratado nas entrevistadas. “A gente permanece numa batalha pela pluralidade, pela diversidade de gênero, raça e geração, porque agora a minha geração está enfrentando o problema de etarismo. É como se a gente não tivesse mais nada a oferecer, a criar. A gente continua trabalhando”, declarou. Uma das lutas também é por mais mulheres em postos de liderança em todo o mercado do audiovisual.

Serviço - “Como Elas Fazem” - série dirigida por Tata Amaral

Duração: 30 minutos

Onde assistir: www.youtube.com/tangerinafilmes

Data da estreia: quarta-feira, 21/02, às 19h00

Novos episódios toda quarta-feira, às 19h00

Acesso gratuito

Programação de disponibilização dos episódios

21/02 - Caru Alves de Souza

28/02 - Joyce Prado

06/03 - Helena Ignez

13/03 - Juh Almeida

20/03 - Dainara Toffoli

27/03 - Olinda Tupinambé

3/04 - Eliana Fonseca

10/04 - Natara Ney