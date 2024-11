Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (20/11), às 15h25, o filme "O Ódio que Você Semeia", dirigido por George Tillman Jr. e interpretado por Amandla Stenberg, Regina Hall e Russell Hornsby. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Aos 16 anos, a adolescente negra Starr Carter (Amandla Stenberg) presencia o assassinato do melhor amigo. O responsável pela morte do rapaz é um policial branco e Starr é forçada a testemunhar no tribunal, já que esteve na cena do crime. Independente das chantagens que vem sofrendo, ela está disposta a falar a verdade em honra ao amigo.

Informações do filme

Título original: The Hate U Give

Classificação: 14 anos

Duração: 2h12min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Crime, Suspense

Lançamento: 2018