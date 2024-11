Belém tem programação especial em alusão ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; confira

Em alusão ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, uma programação especial será realizada em Belém, entre os dias 20 e 30 de novembro, com palestras, mesas redondas, oficinas e estímulo a negócios em prol da população negra. A programação é realizada pela Prefeitura de Belém e apoia eventos em parceria com comunidades da capital.

Programação no bairro da Cremação

Nos dias 21 e 22 de novembro, quinta e sexta-feira, será realizado o evento “Saúde e Equidade no SUS: abordagens interseccionais da luta antirracista”. A programação gratuita será das 8h às 17h, na Faculdade Finama, no bairro da Cremação. Serão dois dias de debates, oficinas, mesas de discussão e momentos culturais voltados para a promoção e valorização das lutas da população negra, numa parceria com o Governo Federal e Universidade do Estado do Pará (Uepa), com o objetivo de promover ações e serviços voltados para o Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant).

Na quinta-feira, 21, às 8h, o evento contará com a mesa de abertura “Equidade no SUS: a luta antirracista no contexto da saúde da população negra”, composta por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Coant, do programa do Governo Federal Pet-Saúde e de integrantes de movimentos negros.

“Essa mesa vem com a proposta de debater sobre as políticas públicas dessa gestão que foram voltadas para os movimentos negros, o que as secretarias do município fizeram em prol da saúde e equidade no SUS no âmbito antirracista, nesses quatro anos de gestão”, explica o psicólogo e representante da Coant, Mailson Nogueira.

No período da tarde, a partir das 14h, estão programadas duas oficinas simultâneas: uma com o tema “Raça, maternagem e acolhimento: os desafios no cuidado e maternagem de pessoas negras” e “Interseccionalidade em saúde para o trabalho e promoção de práticas antirracistas no SUS”.

Na sexta-feira (22), outras duas oficinas estão marcadas. A primeira será “Valorização da ancestralidade e das práticas de saúde nos e dos terreiros de matriz africana!”, a partir das 8h30, e a segunda “Perspectivas e enfrentamento de saúde mental para a população negra no SUS!”.

“É a primeira vez que estamos realizando esse evento. E ele é muito importante para se pensar sobre essa interseccionalidade que abrange várias questões do movimento negro”, complementa Nogueira.

A programação finaliza no final da tarde do dia 22, com uma mesa de encerramento, seguida de um momento cultural com a banda Fé no Batuque.

Primeira Feira Negra do Quilombo Pedreirense

No dia 30 de novembro, das 9h às 22h, será realizada a “Primeira Feira Negra do Quilombo Pedreirense”, organizada pelo Fórum de Lideranças do Bairro da Pedreira, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.

Organizada pelo Fórum de Lideranças do Bairro da Pedreira, a programação terá feira de vendas de roupas e objetos, rodas de conversa e apresentações culturais. Este é o segundo ano em que o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é considerado feriado nacional.