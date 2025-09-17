Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (17/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (17/09), às 15h45, o filme "Viagem 2: A Ilha Misteriosa", dirigido por Brad Peyton e interpretado por Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme “Viagem 2: A Ilha Misteriosa” ?

No filme "Viagem 2: A Ilha Misteriosa", Sean Anderson (Josh Hutcherson) descobre uma misteriosa mensagem de rádio, que ele crê ter sido enviada por seu avô (Michael Caine), que está sumido há dois anos. Apesar de não gostar muito do padrasto hank Parsons (Dwayne Johson), ele conta com a ajuda dele para decifrar os códigos do texto e, juntos, descobrem que o idoso aventureiro estava em uma ilha misteriosa. Para chegar lá, a dupla contrata o piloto de helicóptero Gabato (Luis Guzman) e sua filha Kailani (Vanessa Hudgens), porém os viajantes mal sabem que vários perigos os aguarda. Agora, eles têm que buscar sobreviver se arriscando em várias aventuras.

Veja o trailer de “Viagem 2: A Ilha Misteriosa”

Informações do filme "Viagem 2: A Ilha Misteriosa"

Título original: Journey 2: The Mysterious Island

Journey 2: The Mysterious Island Classificação : 10 anos

: 10 anos Duração: 1h33min

1h33min Nacionalidade: Estadunidense

Estadunidense Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Ação, Aventura, Fantasia Lançamento: 3 de fevereiro de 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)