Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (15/03), às 15h40, o filme "Maria do Caritó", dirigido por João Paulo Jabur e estrelado por Lilia Cabral, Gustavo Vaz, Juliana Carneiro Da Cunha, Kelzy Ecard, Leopoldo Pacheco, Sylvio Zilber, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Prestes a completar 50 anos, Maria do Caritó (Lilia Cabral) nunca fez sexo. Morando em uma pequena cidade do Nordeste, ela busca ajuda por meio das simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha desde que nasceu, devido a dificuldade em seu parto, ela nunca conseguiu encontrar um companheiro de verdade. No entanto, suas esperanças reaparecem com a chegada de um circo, já que, segunda uma cartomante, seu amado seria um homem que viria de fora da cidade.

Veja o trailer de "Maria do Caritó”

Título original: Maria do Caritó

Duração: 1h34min

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia

Lançamento: 31 de outubro de 2019

Curiosidades

A atriz Lilia Cabral, que dá vida a Maria do Caritó, é uma das artistas do cenário audiovisual brasileiro de sucesso absoluto, onde durante sua carreira acumulou diversos prêmios e indicações em premiações nacionais e internacionais. Um dos seus personagens mais marcantes é a mecânica “Pereirão”, da novela “FIna Estampa”, da TV Globo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)