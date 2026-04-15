Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (15/04)?
O filme " Fazenda dos Cisnes" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (15/04), às 15h25, o filme "Fazenda dos Cisnes", dirigido por Jeff Bleckner e estrelado por Jason Lee, Minka Kelly, Maggie Elizabeth Jones. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Fazenda dos Cisnes"
A pequena Frankie (Maggie Elizabeth Jones) e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Esta situação fará Jennie (Minka Kelly), uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack (Jason Lee), cultivarem um belo vínculo.
Veja o trailer do filme "Fazenda dos Cisnes"
Informações do filme "Fazenda dos Cisnes"
- Título original: Away and Back
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h36min
- Nacionalidade: estadunidense
- Gênero: comédia, família
- Lançamento: 2015
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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