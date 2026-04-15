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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (15/04)?

O filme " Fazenda dos Cisnes" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Fazenda dos Cisnes" é o filme de hoje (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (15/04), às 15h25, o filme "Fazenda dos Cisnes", dirigido por Jeff Bleckner e estrelado por Jason Lee, Minka Kelly, Maggie Elizabeth Jones. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Fazenda dos Cisnes"

A pequena Frankie (Maggie Elizabeth Jones) e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Esta situação fará Jennie (Minka Kelly), uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack (Jason Lee), cultivarem um belo vínculo.

Veja o trailer do filme "Fazenda dos Cisnes"

Informações do filme "Fazenda dos Cisnes"

  • Título original: Away and Back
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h36min
  • Nacionalidade: estadunidense
  • Gênero: comédia, família
  • Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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