Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (15/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (15/04), às 15h25, o filme "Fazenda dos Cisnes", dirigido por Jeff Bleckner e estrelado por Jason Lee, Minka Kelly, Maggie Elizabeth Jones. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Fazenda dos Cisnes"

A pequena Frankie (Maggie Elizabeth Jones) e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Esta situação fará Jennie (Minka Kelly), uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack (Jason Lee), cultivarem um belo vínculo.

Veja o trailer do filme "Fazenda dos Cisnes"

Informações do filme "Fazenda dos Cisnes"

Título original : Away and Back

: Away and Back Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h36min

1h36min Nacionalidade: estadunidense

estadunidense Gênero: comédia, família

comédia, família Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)