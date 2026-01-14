Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (14/01)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (14/01), às 15h25, o filme “Os Croods 2: Uma Nova Era”, dirigido por Joel Crawford e estrelado por Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Os Croods 2: Uma Nova Era"?

Em Croods 2: Uma Nova Era, em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bem Melhores, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

VEJA MAIS

Veja o trailer do filme "Os Croods 2: Uma Nova Era"

Informações do filme "Os Croods 2: Uma Nova Era"

Título original: The Croods: A New Age

Classificação: Livre

Duração: 1h49m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: animação/aventura

Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)