O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (13/08)?

O filme "Um Tio Quase Perfeito 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Um Tio Quase Perfeito 2" é o filme de hoje, quarta-feira (13/08), da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (13/08), às 15h25, o filme "Um Tio Quase Perfeito 2", dirigido porPedro Antônio Paes e estrelado por Danton Mello,  Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros . Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme " Um Tio Quase Perfeito 2"?

Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos. Inconformado e com ciúmes do intruso, Tony entra em uma disputa com Beto e tenta armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada.

Veja o trailer do filme "Um Tio Quase Perfeito 2"

Informações do filme "Um Tio Quase Perfeito 2"

  • Título original: Um Tio Quase Perfeito 2
  • Classificação: Livre
  • Duração: 1h33min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia, família
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
