Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (13/08)?
O filme "Um Tio Quase Perfeito 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (13/08), às 15h25, o filme "Um Tio Quase Perfeito 2", dirigido porPedro Antônio Paes e estrelado por Danton Mello, Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros . Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme " Um Tio Quase Perfeito 2"?
Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos. Inconformado e com ciúmes do intruso, Tony entra em uma disputa com Beto e tenta armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada.
Veja o trailer do filme "Um Tio Quase Perfeito 2"
Informações do filme "Um Tio Quase Perfeito 2"
- Título original: Um Tio Quase Perfeito 2
- Classificação: Livre
- Duração: 1h33min
- Nacionalidade: brasileira
- Gênero: comédia, família
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
