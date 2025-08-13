Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (13/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (13/08), às 15h25, o filme "Um Tio Quase Perfeito 2", dirigido porPedro Antônio Paes e estrelado por Danton Mello, Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros . Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme " Um Tio Quase Perfeito 2"?

Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos. Inconformado e com ciúmes do intruso, Tony entra em uma disputa com Beto e tenta armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada.

Veja o trailer do filme "Um Tio Quase Perfeito 2"

Informações do filme "Um Tio Quase Perfeito 2"

Título original : Um Tio Quase Perfeito 2

: Um Tio Quase Perfeito 2 Classificação: Livre

Livre Duração: 1h33min

1h33min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: comédia, família

comédia, família Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)