O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (11/03)?

O filme “O Impossível" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

" O Impossível" é o filme de hoje da Sessão da Tarde. (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (11/04), às 15h25, o filme "O Impossível", dirigido por Juan Bayona e estrelado por Naomi Watts, Ewan Mcgregor e Tom Holland. Confira a sinopse:

Qual a sinopse do filme O Impossível?

Baseado em fatos reais, o casal Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) está aproveitando as férias de inverno na Tailândia junto com os três filhos pequenos. Mas na manhã de 26 de dezembro de 2004, enquanto curtiam o paraíso após uma linda noite de Natal, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local, arrastando tudo o que encontra pela frente. Separados em dois grupos, a mãe e o filho mais velho (Tom Holland) vão enfrentar situações desesperadoras para se manterem vivos, enquanto em algum outro lugar, o pai e as duas crianças menores não têm a menor ideia se os outros dois estão vivos. É quando eles começam a viver uma trágica lição de vida, movida pela esperança do reencontro misturada aos mais diversos sentimentos.

Veja o trailer do filme O Impossível

Informações do filme O Impossível

  • Título Original: The Impossible
  • Classificação: 12 anos
  • Duração:1h54m
  • Nacionalidade: espanhol
  • Gênero: Drama
  • Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editor web de OLiberal.com.)

