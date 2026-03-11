Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (11/03)?
O filme “O Impossível" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (11/04), às 15h25, o filme "O Impossível", dirigido por Juan Bayona e estrelado por Naomi Watts, Ewan Mcgregor e Tom Holland. Confira a sinopse:
Qual a sinopse do filme O Impossível?
Baseado em fatos reais, o casal Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) está aproveitando as férias de inverno na Tailândia junto com os três filhos pequenos. Mas na manhã de 26 de dezembro de 2004, enquanto curtiam o paraíso após uma linda noite de Natal, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local, arrastando tudo o que encontra pela frente. Separados em dois grupos, a mãe e o filho mais velho (Tom Holland) vão enfrentar situações desesperadoras para se manterem vivos, enquanto em algum outro lugar, o pai e as duas crianças menores não têm a menor ideia se os outros dois estão vivos. É quando eles começam a viver uma trágica lição de vida, movida pela esperança do reencontro misturada aos mais diversos sentimentos.
Veja o trailer do filme O Impossível
Informações do filme O Impossível
- Título Original: The Impossible
- Classificação: 12 anos
- Duração:1h54m
- Nacionalidade: espanhol
- Gênero: Drama
- Lançamento: 2012
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editor web de OLiberal.com.)
