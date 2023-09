Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (06)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (06/09), às 15h25, o filme "Um Amor no Tesouro", dirigido por Andy Tennant e interpretado por Matthew Mcconaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland e Alexis Dziena, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Um Amor no Tesouro"?

No filme “Um Amor no Tesouro", um obcecado caçador de tesouros, Benjamin Finnegan, tem um sonho de localizar o Queen's Dowry, navio que naufragou em 1715 e, segundo a lenda, carregava 40 arcas de um valioso tesouro. Determinado a encontrá-lo a qualquer custo, o homem abandona seu casamento com Tess, que passa a reconstruir a vida trabalhando na equipe do bilionário Nigel Honeycutt. Em um certo dia, Benjamin encontra uma pista primordial para sua caça ao navio e, para desgosto de Tess, consegue convencer Nigel e sua filha Gemma (Alexis Dziena) a ajudá-lo em mais uma busca.

Veja o trailer de "Um Amor no Tesouro"

Informações do filme

Título original: Fool's Gold

Duração: 1h52min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Aventura, Comédia, Romance

Lançamento: 21 de março de 2008

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)