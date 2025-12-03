Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (03/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (03/12), às 15h25, o filme "Shrek 2", dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon e estrelado por Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Shrek 2"?

Shrek (Mike Myers) vive feliz no pântano com a Princesa Fiona (Cameron Diaz) após o casamento. Quando retorna da lua-de-mel, ela recebe uma carta dos pais convidando-os para jantar, mas eles não sabem que ela agora é um ogro. Com muito custo, Fiona convence Shrek a ir, acompanhados pelo Burro (Eddie Murphy). Quando os pais da princesa descobrem que ela não se casou com o Príncipe Encantado (Rupert Everett), a quem ela foi prometida, eles enviam o Gato de Botas (Antonio Banderas) para separar Fiona de Shrek.

Veja o trailer do filme "Shrek 2"

Informações do filme "Shrek 2"

Título original: Shrek 2

Classificação: Livre

Duração: 1h30min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 2004

*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)