Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (03/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (03/09), às 15h25, o filme "Depois Daquela Montanha", dirigido porHany Abu-Assad e estrelado por Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Depois Daquela Montanha",?

Alex (Kate Winslet) é uma jornalista que está indo para seu próprio casamento, porém ainda nutre muitos receios acerca dessa decisão. Ben (Idris Elba) é um médico neurocirurgião, voltando de um congresso de medicina. Os dois estranhos iriam pegar o mesmo avião, mas quando voo é cancelado, os dois decidem fretar um jatinho, para chegar mais cedo aos seus destinos. Todavia, durante a viagem o piloto sofre um ataque cardíaco e o avião cai em uma região montanhosa coberta por neve. Quase sem esperanças de serem encontrados, por não terem avisado a ninguém de que iriam fretar o jatinho, os dois precisam ganhar forças para tentar sobreviver, mesmo que feridos e perdidos. Paralelo a esta situação desesperadora, um romance começa a surgir entre a jornalista e o médico, além de uma relação de cumplicidade e companheirismo, e nada mais será como antes, diante desta experiência transformadora e extrema

Veja o trailer do filme "Depois Daquela Montanha"

Informações do filme "Depois Daquela Montanha"

Título original : The Mountain Between Us

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)