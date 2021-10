Sepultamento de Gilberto Braga terá cerimônia restrita a familiares

Autor de algumas das novelas mais famosas da história da televisão brasileira, Gilberto Braga será velado a partir das 12h desta quarta-feira, 27, na capela 2 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. O sepultamento está marcado para às 16h, em cerimônia restrita a familiares.

Veja mais:

O novelista assinou – sozinho ou em parceria com renomados autores – grandes sucessos, como 'Água Viva', 'Dancin' Days' e 'Vale Tudo', e tinha como um dos traços mais marcantes em suas obras a crítica social afiada. Normalmente, suas histórias eram ambientadas na cidade do Rio de Janeiro, por onde tinha o prazer e o hábito de caminhar pelas ruas, o que fazia dele um grande entendedor da vida carioca.

Gilberto Braga morreu na terça-feira, aos 75 anos, vítima de uma infecção generalizada, decorrente de uma perfuração no esôfago. Ele estava internado havia dias no hospital Copa Star, em Copacabana, também na zona sul da capital.

Formado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), Braga foi crítico de teatro e cinema antes de trabalhar como autor. Ele ingressou na TV Globo em 1972, e com o passar dos anos se transformou em um dos principais autores de novelas do País. Foi agraciado com o prêmio internacional Emmy por conta de Paraíso Tropical.

"O Gilberto era certamente o sonho de consumo de irmão. Era muito ligado à família, gostava muito de tradições. Sempre foi muito curioso, estudioso, inteligente, e apaixonado por cinema, por música, por cultura, por televisão", diz a irmã Rosa Maria Araujo. "Ele escrevia o que sentia, o que pensava, o que pesquisava".