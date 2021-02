'Salve-se Quem Puder', 'Amor de Mãe' e 'Se Joga' voltam em março

A Globo turbina sua programação a partir do próximo dia 1º de março. Tem reprises novas, como A Vida da Gente (2011) na faixa das 18h e Ti-Ti-Ti (2010) no Vale a Pena Ver de Novo, mas o bom mesmo são as estreias das “novas fases” de Salve-se Quem Puder, de Amor de Mãe e até do Se Joga.

A novela das sete volta com um resumo do que já foi ao ar a partir de 22 de março para depois começar a exibir os 53 capítulos inéditos da saga escrita por Daniel Ortiz.

Já o programa de Fernanda Gentil ganha uma nova chance de vingar a partir do dia 6. Fora do ar desde o começo da pandemia da covid-19, a atração voltará à grade da emissora reformulado, e somente Fernanda Gentil continuará na apresentação.

Érico Brás, Fabiana Karla e Fernanda Gentil no 'Se Joga' (Victor Pollak/ TV Globo)

Salve-se Quem Puder deve seguir os mesmos moldes de Amor de Mãe nessa retomada, com duas semanas de resumo do que foi ao ar dividindo a faixa das 19h com a reta final de Haja Coração.

Em seguida, ela virará a dona do horário das sete a partir de 5 de abril. A trama protagonizada por Juliana Paiva, Deborah Secco e Vitória Strada tem previsão de ficar no ar até o começo de junho.

Somente a faixa das 18h continuará com reprise. No entanto, depois de muitos estudos, a Globo colocará no ar uma novela “queridinha”. A Vida da Gente vem encabeçando pedidos de telespectadores para ser reapresentada faz tempo. A reestreia no mesmo horário em que foi exibida originalmente acontece no próximo dia 1º após o fim da “edição especial” de Flor do Caribe.

O folhetim foi o primeiro de Lícia Manzo como autora titular, e é o terceiro da Globo mais vendido para o exterior. A história já foi licenciada para 119 países, à frente de sucessos como Da Cor do Pecado (2004), A Escrava Isaura (1976) e Laços de Família (2000). A trama é protagonizada por Marjorie Estiano, Rafael Cardoso e Fernanda Vasconcellos.

Já o remake de Ti-ti-ti será a próxima novela a ser reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo. A trama ambientada em São Paulo tem reestreia marcada para 29 de março e dividirá o fim de tarde em sua primeira semana de exibição com os últimos capítulos de Laços de Família, como já virou tradição.

O folhetim de Maria Adelaide Amaral conta a história de dois rivais: Ariclenes Martins (Murilo Benício) e André Spina (Alexandre Borges), mais conhecidos como Victor Valentim e Jacques Leclair, respectivamente.