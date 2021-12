Saiba qual filme vai passar na Sessão da Tarde desta quarta-feira (29)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (29), última de 2021, terá uma pegada de mágica no ar. Às 15h30, a TV Globo irá exibir o filme ‘Truque de Mestre’, dirigido por Louis Leterrier e estrelado por Jesse Eisenberg (A Rede Social), Mark Ruffalo (Hulk), Mélanie Laurent (Bastardos Inglórios) e Morgan Freeman (Um Sonho de Liberdade), confira a sinopse:

SINOPSE

Um grupo de ilusionistas, liderado por Daniel Atlas, encanta o público com suas mágicas e também rouba bancos em outro continente, distribuindo a quantia para os próprios espectadores. Os crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs fique determinado a capturá-los, com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos. Veja o trailer:

CURIOSIDADE

O longa-metragem ganhou diversos prêmios na indústria cinematográfica e pelo sucesso conseguiu emplacar uma sequência nos cinemas, lançada em 2016.