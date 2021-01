Rowan Atkinson diz que não quer mais ser o Mr. Bean: 'Não gosto de vivê-lo'

Rowan Atkinson, de 65 anos, ator britânico que vive o lendário personagem de humor, Mr. Bean, diz que está ansioso por aposentar o personagem, de fama internacional.

O ator afirma que vivê-lo é "estressante e exaustivo". "Eu não gosto muito de interpretá-lo. O peso da responsabilidade não é agradável", afirmou em entrevista à Radio Times.

Atkinson está no processo de produção de uma série de animação do personagem para a TV, assim como um longa, também animado. "É mais fácil interpretá-lo vocalmente do que visualmente", explicou.

Ele afirmou, ainda, que fica contente pelo fato de as pessoas "se conectarem" com Mr. Bean, mas diz que não tem vontade alguma de se tornar ativo nas redes sociais.