Rodrigo Lombardi é o primeiro convidado do Lady Night, que estreia nesta quinta

O ‘Lady Night’ estreia nesta quinta (20), na TV Globo, e o primeiro convidado de Tatá Werneck é o ator Rodrigo Lombardi. No programa, ele embarca nas graças da humorista, mas lembra que não foi tão simples aceitar o convite para ser entrevistado pela amiga. “Sou lento, por isso demorei um pouco para aceitar, pois achava que não conseguiria. O ‘Lady Night’ é muito legal de assistir, mas como participar de um programa com alguém tão veloz, como a Tatá, eu sendo tão lento?”, se recorda Lombardi.

Foram os amigos que o incentivaram: “Todo mundo dizia que seria o máximo. Fui perdendo o medo e me lembrando que o que mais gosto no programa é que quanto mais desconcertante é, melhor fica. Aí aceitei e amei. Porque Tatá é muito, mas muito generosa, inteligente, sagaz, linda e com uma capacidade de rir de si mesma que deixa todo mundo à vontade”, declara.

No primeiro episódio desta terceira temporada na TV Globo, Rodrigo Lombardi fala sobre carreira, projetos, sucesso e relembra momentos divertidos da sua vida, desde a infância. Os episódios que vão ao ar nesta edição foram exibidos no Multishow em 2020 e 2021. O programa será exibido semanalmente, sempre às quintas-feiras, após o ‘BBB 22’, e traz entrevistas que marcaram o ano do entretenimento.

Entre as entrevistas que marcaram o ano do entretenimento, estão as realizadas com os ex-BBBs Gil do Vigor e Juliette; com os atores Ary Fontoura, Agatha Moreira e Rodrigo Simas; e com os apresentadores Xuxa, Marcos Mion e Luciano Huck.