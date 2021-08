Repórter da Globo dá um mortal de ginástica ao vivo e impressiona; veja

O repórter Diego Haidar, da filial carioca da Rede Globo, impressionou a todos os telespectadores e colegas de trabalho ao demonstrar ao vivo um salto de ginástica artística, durante a transmissão do RJ1, na manhã desta segunda-feira (2).

Durante a exibição da matéria, o jornalista falava sobre atletas do Flamengo que se inspiram na medalhista olímpica, como a ginasta Rebeca Andrade, e almejam o dia que vão alcançar o sonhado pódio. Mas, o que o público não esperava era que Haidar desse uma pirueta e surpreendesse os apresentadores no estúdio do programa. Veja:

“Treinei ginástica em um breve período da minha adolescência. Achei que já não sabia mais de nada, mas o professor [Sabino] me ajudou a descobrir que não é que eu sei alguma coisinha ainda? Vou fazer um exercício aqui, torçam por mim, mas que fica como um incentivo ao esporte, e eu dedico para a Rebeca”, disse, antes dar uma cambalhota e finalizar com um salto mortal.

No estúdio da Globo, as apresentadoras Mariana Gross e Priscila Chagas assistiram à performance boquiabertas. Em seguida, o jornalista voltou, ainda ofegante, para falar para a câmera e até brincou com seu desempenho: “É como andar de bicicleta fazer um mortal, só precisa estar com o corpo em dia!”.

A ação inesperada do repórter viralizou nas redes sociais e gerou vários elogios a ele. Veja: