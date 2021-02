Rede Globo anuncia nova edição do 'No Limite' com ex-participantes do ‘BBB’

A Rede Globo anunciou na tarde desta quinta-feira (25), uma novidade para a próxima edição do reality show ‘No Limite’, que estreou no ano 2000 e tem até o momento quatro temporadas. Agora os fãs de ‘BBB’ vão poder conferir uma ‘extensão’ da participação dos ex-confinados, pois segundo a emissora, são antigos brothers que irão participar do programa.

"Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality... Vem aí mais uma edição de #NoLimite! Um programa que une resistência e ex-BBBs."