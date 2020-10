'Que História É Essa, Porchat?' estreia nesta quinta-feira na TV Globo

Nesta quinta-feira (15), 'Que História É Essa, Porchat?' chega na TV Globo com as histórias hilárias que ficaram marcadas na lembrança do público e irão deixar sua noite mais leve e divertida.

Serão exibidos os melhores programas da primeira temporada, exibida no GNT, e o primeiro conta com a participação de Claudia Raia, Ney Latorraca e Marcos Veras.

A história de Claudia Raia viralizou nas redes sociais e ainda hoje as pessoas comentam sobre as aventuras da atriz durante uma temporada na Amazônia para gravação de um filme no começo da carreira.

"Eu imaginava que as pessoas iriam se divertir com a minha história, mas a repercussão realmente tomou uma proporção maior do que eu poderia esperar. Até hoje as pessoas comentam comigo, relembram em entrevistas. Mas, realmente, não tem como esquecer, foram situações engraçadíssimas. Imagina eu chegando no Xingu com malas e malas, querendo fazer uma mesa de aperitivos, achando que estava num enredo de Hollywood... Fui completamente louca", conta Claudia, aos risos.

Ney Latorraca escolheu falar sobre o período em que participava de bailes de debutantes na juventude para juntar dinheiro. Com muita história divertida na bagagem ao longos dos seus 76 anos de idade, o ator conta que quando foi convidado para contar uma história no programa foi essa fase da vida que veio primeiro na memória.

Ney está animado com a ideia de que mais pessoas irão ouvir sua história agora que o programa vai estrear na TV aberta. "Fiquei muito feliz quando fui convidado para participar. Adoro o trabalho do Porchat e achei a ideia muito boa. Fiquei surpreso também com as histórias do público, todos ficam muito à vontade, como numa roda de bate-papo. As pessoas gostam de contar e ouvir histórias íntimas, acho que por isso o programa deu tão certo", revela o ator.

Já Marcos Veras contou sobre sua primeira vez em um motel, repleta de situações que fugiram do controle. O ator não imaginava que sua história iria ficar marcada como uma das mais divertidas que passaram pelo programa.

"Nunca tinha contado essa história com detalhes para ninguém, nem para amigos, então não sabia como iriam reagir. E ainda era o programa de estreia. Tive vários feedbacks de pessoas que passaram por situações inusitadas em motel e quiseram me contar. Foi especial ter participado do programa também pelas pessoas que estavam comigo. A Claudia, com quem eu tinha acabado de fazer uma novela, e o Ney Latorraca, de quem sempre fui fã. Os bastidores foram muito divertidos", relembra Marcos.

Responsável pela escolha das histórias junto com a redatora final Paula Miller, Fábio Porchat explica que sua principal função no programa é fazer com que elas fiquem ainda mais divertidas.

"Conheço os detalhes das histórias antes, mas as minhas tiradas são sempre improvisadas. Sou uma espécie de flanelinha das histórias. Mostro surpresa, interesse, faço a função de público. Tudo para deixá-las mais interessantes", conta o humorista.

Nas próximas semanas, nomes como Regina Casé, Marcelo Serrado, Fernanda Torres, Ivete Sangalo, Fátima Bernardes, Chay Suede, Deborah Secco, Tadeu Schmitd e Cauã Reymond irão contar suas histórias e relembrar passagens divertidas de suas vidas ao final de cada programa.

'Que História É Essa, Porchat?' irá ao ar logo após o ‘The Voice Brasil’. A primeira temporada do programa tem redação final de Paula Miller e direção de Mauricio Arruda.