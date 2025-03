Qual o filme do Corujão na TV Globo hoje? Veja horário e trailer

Se você gosta de assistir a filmes na madrugada, o Cine Corujão da Globo é uma das melhores opções da TV aberta. Exibido durante a madrugada, o Corujão traz clássicos do cinema, sucessos de bilheteria e produções aclamadas pelo público. Quer saber qual filme vai passar no Corujão hoje, o horário da exibição e assistir ao trailer oficial? Confira abaixo todas as informações atualizadas!

Qual filme vai passar no Corujão hoje (28/03)?

O Cine Corujão desta madrugada, (28/03), vai exibir o filme Receitas para o Amor, uma produção de ação, lançada em 2013.

Sinopse de Receitas para o Amor

Oliver Byrne está vivendo um ótimo momento em sua vida profissional com sua coluna sobre culinária e amor, enquanto sua vida amorosa é um verdadeiro desastre. Contudo, quando ele conhece uma curadora de arte, passa a sentir uma forte atração e procura, enfim, a receita para seu amor.

Título original: The Food Guide To Love

Ano de lançamento: 2013

Gênero: Romance/Comédia

Direção: Dominic Harari, Teresa Pelegri

Elenco principal: Richard Coyle, Leonor Whatling, Ger Ryan, Simon Delaney, Michelle Beamish, Sheila Flitton.

Que horas começa o Corujão da Globo hoje (28/03)?

A exibição do Cine Corujão está programada para ir ao ar às 2h45 da madrugada, logo após o programa Comédia na Madrugada I. Vale lembrar que os horários podem sofrer alterações de acordo com a programação da emissora.

Trailer de Receitas para o Amor

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)