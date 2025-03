Qual o filme do Corujão na TV Globo hoje? Veja horário e trailer

Se você gosta de assistir a filmes na madrugada, o Cine Corujão da Globo é uma das melhores opções da TV aberta. Exibido durante a madrugada, o Corujão traz clássicos do cinema, sucessos de bilheteria e produções aclamadas pelo público. Quer saber qual filme vai passar no Corujão hoje, o horário da exibição e assistir ao trailer oficial? Confira abaixo todas as informações atualizadas!

Qual filme vai passar no Corujão hoje (27/03)?

O Cine Corujão desta madrugada, (27/03), vai exibir o filme Busca Implacável 3, uma produção de ação, lançada em 2015.

Sinopse de Busca Implacável 3

O ex-agente do governo norte-americano Bryan Mills tenta se tornar um homem de família, mas vê tudo ruir quando Lenore é assassinada. Acusado de ter cometido o crime, ele entra na mira da polícia de Los Angeles. Desolado e caçado, ele tenta encontrar os verdadeiros culpados e proteger a única coisa que lhe resta: a filha Kim.

Título original: Taken 3

Ano de lançamento: 2015

Gênero: Ação

Direção: Olivier Megaton

Elenco principal: Liam Neeson, Forest Withaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Leland Orser.

Que horas começa o Corujão da Globo hoje (27/03)?

A exibição do Cine Corujão está programada para ir ao ar às 2h30 da madrugada, logo após o programa Comédia na Madrugada I. Vale lembrar que os horários podem sofrer alterações de acordo com a programação da emissora.

Trailer de Busca Implacável 3