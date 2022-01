Produtora de 'BBB' e 'The Masked Singer Brasil' quer investir também em séries e novelas

A Edemol Shine Brasil, empresa responsável pela produção de realities shows como "Big Brother Brasil", "The Masked Singer" e "Casamento às Cegas", quer começar a investir em outras paixões dos brasileiros: as novelas e as séries.

A CEO da empresa, Nani Freitas, falou sobre os planos da produtora em entrevista ao site Notícias da TV. “Estamos sempre abertos às novidades. Produzimos conteúdo, independentemente do gênero. Nossa expertise é entregar entretenimento de altíssima qualidade; por isso, digo que nossas portas estão sempre abertas para a produção de qualidade; por isso, digo que nossas portas estão sempre abertas para a produção de qualquer conteúdo audiovisual”, disse.

“Estamos preparados para isso e contamos com uma equipe altamente capacitada para produzir todo o tipo de formato. Inclusive, temos interesse!“, completou.

Nani falou ainda sobre produções recentes que caíram no gosto do público, como a versão brasileira de "Casamento às Cegas". “Em todas as produções adaptadas, o caminho costuma ser o mesmo: estudamos cada detalhe e analisamos todas as características culturais para que tenham personalidade e cara própria, mesmo já tendo sido produzidas em outros países. Cada lugar tem seu jeito de pensar, suas comidas, roupas, gírias e músicas típicas, por exemplo, e fazemos um estudo profundo antes de começar cada produção", contou.

“Casamento às Cegas foi uma grande produção, com muitos profissionais envolvidos. Nosso objetivo é sempre fazer a melhor versão (risos), e é nisso que pensamos quando começamos a adaptação e o desenho de uma nova produção. No caso do Casamento às Cegas, conseguimos, né?”, comemorou.

Sobre o "The Masked Singer", Nani explicou: “É um negócio inovador que reuniu parceiros importantes para que o projeto fosse esse sucesso. Acreditamos em projetos modernos e diferentes. E, por isso, não temos medo de ousar e de estar sempre em busca de fazer a diferença".