Produção de reality show libera o uso de vibradores eróticos no pré-confinamentos, revela colunista

As revistas e os livros são alguns dos objetos liberados durante o pré-confinamento de participantes de reality show. Mas, este ano, a produção dos programas tem inovado e permitido levar dentro da mala, nada menos que os brinquedos eróticos, durante a concentração no hotel. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, o programa rural dirigido por Rodrigo Carelli, permitiu que os supostos ‘fazendeiros’ levassem vibradores e massageadores eróticos, como forma de aliviar o estresse pré entrada no reality.

Serão 20 celebridades confinadas, dentre elas estão os ex-BBBs Emilly Araújo e Arcrebiano Araújo.