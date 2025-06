Priscilla comemora 20 anos de carreira com turnê acústica e intimista

Para marcar duas décadas dedicadas à música, Priscilla, que ganhou o Brasil ainda adolescente e se reinventou ao longo dos anos, está na estrada com a turnê especial ‘Priscilla – Tudo é Música’. Em formato acústico e intimista, a artista revisita toda a sua trajetória artística com voz, violão e um papo direto com o público. A mini tour, que estreou com ingressos esgotados em Curitiba, tem datas confirmadas em Fortaleza (28 de junho), Recife (29 de junho) e São Paulo (5 e 6 de julho).

“Ah, é maravilhoso! Acho que foi um ano de muita reflexão também. Eu tô fazendo 29 anos esse ano e pensar que desses 29, 20 são de carreira… É um privilégio, na verdade, de poder fazer aquilo que eu amo por tanto tempo. E tá fazendo de uma forma saudável, de uma forma que me satisfaz, de uma forma muito livre, muito renovadora”, conta a cantora. “É muito legal poder olhar pra trás e observar toda essa trajetória, torcendo pra que tenha muitos 20 anos aí pela frente”, disse em entrevista exclusiva ao O Liberal.

A turnê é, para Priscilla, uma festa de aniversário compartilhada com quem foi essencial para que ela chegasse até aqui: o público. “A turnê realmente foi um jeito que eu encontrei de comemorar com as pessoas que verdadeiramente importam nesse processo todo, que são os fãs, são as pessoas que basicamente me trouxeram até aqui”, afirma.

Com um repertório que passa por todas as fases da carreira, das músicas nunca antes cantadas ao vivo aos maiores sucessos, a proposta do show é de proximidade e celebração. “É um show que eu às vezes mais converso do que canto, porque a proposta é realmente trazer uma proximidade maior entre artista e público. E tem sido muito legal, tem sido realmente divertido e eu tenho certeza que vai ser legal para as pessoas também”, declarou.

A apresentação tem formato acústico, voz e violão, e cria uma atmosfera que a artista define como honesta, vulnerável e libertadora. “Eu acho que eu tô me encontrando nesse palco dessa turnê de um jeito muito especial, pessoalmente, de um jeito muito desprendido, muito vulnerável, muito honesto. Me recordando realmente lá no início de 20 anos atrás, quando eu só tinha literalmente um sonho”.

Após a estreia em Curitiba, que teve ingressos esgotados, Priscilla passou por Brasília e segue com apresentações marcadas no Nordeste e Sudeste. “Foi maravilhoso, o primeiro final de semana foi muito além das minhas expectativas”, diz. “Eu já me peguei pensando em quando essas datas terminarem, do quanto eu vou sentir falta desses shows. Tudo indica que essas datas com certeza são as que eu vou lembrar com mais carinho dentro desses 20 anos”.

E quanto a uma possível vinda da turnê para Belém? Os fãs paraenses seguem ansiosos, e Priscilla também. “Não vejo a hora! Eu sempre recebo mensagem, estou sempre vendo e espero que seja muito em breve”, diz, deixando claro que deseja rodar o país inteiro com o show.

Mas a cantora acredita no tempo certo para tudo. “A gente precisa que a oportunidade correta chegue, mas eu acredito muito que quando chega o momento certo é porque tinha que ser. E isso faz daquele momento ser o melhor que ele poderia. Então o que eu quero dizer é que esperem com paciência. Eu também vou esperar com paciência. Mas eu sei que quando acontecer vai ser bom demais e vai ser inesquecível pra gente”, finalizou.