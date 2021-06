Pocah se emociona ao lembrar infância: 'A gente não tinha banheiro'

A ex-BBB Pocah ficou emocionada ao rememorar a infância no palco do programa de Eliana, do SBT, neste domingo, 27. A cantora revelou ter passado por dificuldades ao lado da família, durante a infância, quando quase dez pessoas dividiam uma casa pequena: "Era todo mundo em uma casa só, a gente não tinha banheiro".

A funkeira disse que ainda não consegui realizar todos os sonhos da família. "Estou lutando muito. Eu comecei muito nova a minha carreira, gravei minha primeira música aos 15 anos e aos 16 anos comecei a rodar o Brasil inteiro fazendo show. Sendo sincera, não fiquei bem de vida. Sofri muita coisa, já me passaram muito a perna , já fui muito enganada (...) Tem muita coisa que eu quero proporcionar para eles. Quero dar uma casa para o meu pai".

Pocah lembrou também o preconceito que sofreu no início da carreira em uma loja de grife: "Eu realmente fiquei muito triste, foi um desaforo mesmo. Eu fui mal recebida. Primeiro não me atenderam, foi bem triste. Só que, nessa época eu enxergava as coisas diferentes, eu não enxerguei que isso foi realmente um preconceito, desrespeito total comigo. Eu era novinha, tinha 18 anos e eu simplesmente paguei à vista, depois minha mãe brigou muito comigo (risos). Foi um momento delicado, me faz mal. Preconceito comigo ou com qualquer pessoa eu não tolero".

A artista também comentou sobre os ataques racistas sofridos pela filha dela, Vitória, de cinco anos, no período em que a cantora estava na casa do BBB: "Passei por um momento que eu não desejo a ninguém. Eu me preparei para muita coisa, mas nenhuma mãe se prepara alguém atacar um filho". Pocha só soube ao sair do confinamento: "Meu mundo caiu, eu passei mal, tive um ataque de pânico terrível, fiquei descontrolada", desabafou.

Ela assegurou que vai continuar lutando contra o racismo e que está "tomando todas as medidas cabíveis e isso não vai ficar impune. As pessoas precisam pagar por isso".