Patrocínio do aplicativo chinês TikTok ao 'Jornal Nacional' surpreende público

Quem assistiu ao "Jornal Nacional" da última quarta-feira (9) foi pego de surpresa com o anunciante da abertura do jornalístico. A propaganda mostrava a participante do “BBB 21”, Camilla de Lucas, segurando um celular com a tela virada para a câmera, enquanto uma voz masculina dizia: "TikTok oferece: Jornal Nacional".

Veja:

TIK TOK OFERECE JORNAL NACIONAL pic.twitter.com/8dBDrPTrpj — Giorgio Guedin (@giorgioguedin) June 9, 2021

Nas redes sociais, o público ficou incrédulo. Teve que achou a novidade moderna, quem ficou preocupado e previsões de mudanças na apresentação do telejornal. "Se eu não tivesse ouvido diretamente da TV eu não teria acreditado", disse um internauta. "Que chique! será que daqui a alguns anos teremos comerciais só de redes sociais e afins?", questionou outro.

"TikTok gastando milhões pra anunciar no Jornal Nacional! Put* que pariu isso é uma máfia, uma pirâmide da dancinha", escreveu um, mais esquentadinho. "O Jornal Nacional daqui a duas semanas: formato de vídeo na vertical, Bonner e Renata fazendo dancinhas, reportagens de um minuto, curte para a parte 2", apostou.

Após o fim do telejornal, outra propaganda reafirmou que o "Jornal Nacional" foi um oferecimento TikTok. A conta oficial do aplicativo chinês comentou a repercussão no Twitter: "Eu? No Jornal Nacional? O que aconteceu? Estava lavando o cabelo".