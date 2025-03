Paraenses relembram A Viagem e comemoram retorno da novela à TV Globo

A partir do dia 12 de maio, a novela A Viagem estará de volta à tela da TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo Tieta. A trama, escrita por Ivani Ribeiro e com direção de Wolf Maya, fez história na década de 90 e continua até hoje cativando fãs por sua abordagem única sobre espiritualidade, reencarnação e perdão. Para muitos paraenses que acompanharam a novela na época e se tornaram fãs da história, a volta da novela é uma grande oportunidade de reviver emoções e reflexões que marcaram suas vidas.

O jornalista Thiago Viana, que acompanhou a novela, compartilha uma visão profunda sobre o impacto que a trama teve em sua vida e na sociedade. Para ele, a novela foi muito além de um simples entretenimento, sendo uma verdadeira reflexão sobre questões espirituais e a jornada humana. “A novela teve um grande impacto, especialmente pelo tema da vida após a morte e a abordagem da reencarnação. A forma como os personagens lidam com essas questões espirituais, e principalmente com o perdão, foi um grande destaque”, explica Viana. Ele lembra com carinho da forma como a novela abordou os dilemas existenciais e como isso ressoou com as pessoas, especialmente os mais jovens da época. “Quando vi a novela pela primeira vez, me vi questionando minhas próprias crenças e valores. A história foi uma oportunidade para pensar sobre como podemos evoluir espiritualmente e como a vida nos oferece chances para resolver pendências do passado, algo que todos podemos aplicar em nossas próprias vidas”, reflete o jornalista.

Viana também destaca o impacto da novela em sua visão sobre o perdão. “Uma das grandes lições que A Viagem nos ensina é que perdoar é um ato libertador. Ao longo da trama, vemos como o perdão não apenas beneficia quem o recebe, mas principalmente quem o oferece. Isso me fez repensar algumas atitudes na minha vida pessoal e entender melhor como o perdão pode ser uma chave para a paz interior”, completa. Ele ainda salienta a importância da reexibição da novela. “A novela trouxe uma mensagem de esperança e transformação que nunca perde a atualidade. Mesmo agora, ao assistir novamente, consigo perceber nuances e ensinamentos que não tinha captado na primeira vez. Tenho certeza de que muitos telespectadores, novos e antigos, encontrarão algo valioso em A Viagem, como eu encontrei há mais de 20 anos”, finalizou.

Rodolfo Marques, professor universitário e seguidor da doutrina espírita, acompanhou A Viagem em 1994, quando estava na oitava série do ensino fundamental. “Foi uma experiência maravilhosa. Na época, eu começava a descobrir mais sobre a doutrina espírita através de estudos e palestras. A novela abordava temas que estavam muito presentes na minha vida, especialmente a questão da vida após a morte e a reencarnação”, relembra Rodolfo. Para ele, a obra foi marcante não só pela qualidade da produção, mas também pela profundidade dos temas espirituais tratados. “A cena mais marcante para mim foi o reencontro de Diná (Christiane Torloni) com sua mãe, Dona Maroca (Yara Cortes), na colônia espiritual. Esse momento de amor e compreensão foi um dos maiores ensinamentos da novela”, afirma o professor, destacando ainda a interpretação do elenco, com grandes nomes como Christiane Torloni, Antônio Fagundes e Maurício Matar.

O jornalista Felipe Gillet, que também assistiu à novela em 1994, comentou a volta da produção com entusiasmo. “O que mais me marcou em A Viagem foi como a novela conseguiu abordar temas espirituais de uma forma tão universal. A questão da religiosidade foi muito interessante, pois a autora soube inserir personagens de diversas religiões que dialogavam entre si, sem confrontos, o que era um grande diferencial”, relembra Felipe. Ele também destacou uma curiosidade sobre a primeira versão da novela, gravada pela TV Tupi em 1975. “Na época, a novela foi tão popular que o elenco veio para Belém em 1976, como parte de uma caravana. O público local ficou enlouquecido, e até a imprensa registrou esses encontros. Eles passaram por locais como Icoraci e Mosqueiro, e a cidade inteira estava em festa”, conta.

Adriana Barros, professora e fã da novela, compartilha a importância da trama para sua própria jornada espiritual. “A novela foi fundamental para o meu processo de aproximação com a doutrina espírita. Eu passei a refletir mais sobre a reencarnação e o perdão, temas que me ajudaram a lidar melhor com questões pessoais”, diz Adriana. Ela também lembra da cena que a marcou profundamente: “A morte da personagem de Christiane Torloni e a reação da irmã interpretada por Lucinha Lins foi um momento que me tocou muito. A novela traz reflexões sobre como devemos lidar com os sentimentos e os laços familiares, especialmente em momentos de dor”, destaca.

Com um olhar sensível sobre o poder do perdão, Monica Rodrigues, pedagoga e fã de A Viagem, conta que a novela teve grande impacto em sua maneira de ver a vida e lidar com os desafios emocionais. “A novela me ajudou muito a repensar as situações de perdão. Ela me fez enxergar que por maior que seja a dor que sentimos, o perdão é sempre o caminho para a cura”, reflete Monica. Ela também faz uma conexão pessoal com a trama, especialmente com a cena da morte de Diná. “Tenho quatro irmãs e, com a mais velha, temos uma relação muito forte. Mesmo que as pessoas não acreditem, nós sentimos quando algo nos afeta, é uma sensação única que, de certa forma, lembra o que vimos na novela”, compartilha.

A volta de A Viagem é aguardada com grande expectativa, não apenas pelos paraenses que acompanharam a novela nos anos 90, mas também por novas gerações que terão a chance de conhecer essa história profunda. Para todos eles, a reexibição será uma nova oportunidade de refletir sobre temas como evolução espiritual, perdão e reencarnação, assuntos que continuam sendo extremamente relevantes nos dias de hoje.

“A novela mostra muito sobre como devemos olhar para o próximo, sem julgamentos, sempre tentando entender as motivações do outro”, acrescenta Monica Rodrigues. Ela acredita que, mesmo após tanto tempo, A Viagem permanece atual e que os ensinamentos da trama continuam a tocar o coração das pessoas. Rodolfo Marques também compartilha essa visão, dizendo que a reexibição é uma excelente oportunidade para que mais pessoas possam se conectar com os valores espirituais que a novela transmitiu. “Eu fico muito feliz em ver a novela de volta à TV. Ela vai trazer de volta grandes reflexões para todos, especialmente para aqueles que talvez nunca tenham assistido à obra. Tenho certeza de que A Viagem continuará tocando corações e despertando consciências”, conclui o professor.

O retorno de A Viagem promete conquistar mais uma vez o público brasileiro, especialmente os paraenses. A novela é um marco na televisão brasileira e tem a vida após a morte como tema central e aborda questões como amor transcendental, vingança e perdão. Para todos que já acompanharam, será a chance de reviver emoções, e para os novos telespectadores, uma oportunidade de se encantar com essa história atemporal.