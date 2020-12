Paraense disputa final do 'Bake Off Brasil' neste sábado

Após 17 provas criativas e 17 provas técnicas, o paraense Flávio Amoedo, Priscilla Grasso, de Indaiatuba (SP) e Thais Macedo, de João Pessoa, na Paraíba, chegaram à grande final do "Bake Off Brasil - Mão na Massa", que vai ao ar neste sábado, 12.

Agora, a ordem dos desafios é invertida e os competidores executam primeiro a Prova Técnica, sendo que já nesta fase uma pessoa será eliminada e as outras duas seguem para a última etapa.

A torcida dos paraenses vai para o dançarino de 38 anos, que já fez ballet clássico e sapateado. Há 22 anos se apaixonou pela dança do ventre e fez dessa categoria o seu ganha pão. Um escorpiano bastante perfeccionista, seguro, objetivo e alto astral. Bastante competitivo, promete entrar na tenda para honrar o “seu” Pará e sua família. Sua mãe sustentava a casa através da culinária. Fazia doces, bolos, salgados e uma variedade de comidas.

Os confeiteiros deverão reproduzir a doce 'Tenda de Biscoitos do Bake Off Brasil', composta por biscoitos de melado de cana e gengibre, aberturas da fachada e laterais em isomalte, vasos e flores em pasta americana, detalhes da decoração em glacê real e a parte interna decorada com um mini bolo de chocolate com brigadeiro de framboesa, apoiado em uma mini boleira de isomalte.

"Vocês percorreram um caminho. Passaram por tudo e estão aqui de pé, orgulhosos. Por isso, perante vocês, eu me inclino com o maior respeito. Continuem com essa força de vontade que nos surpreende", completa o jurado Olivier Anquier.

Na Prova Criativa, os confeiteiros terão a presença e torcida de todos os participantes que já passaram pela tenda nesta temporada. Por uma hora, os dois finalistas poderão escolher dois colegas para ajuda-los.

Beca traz como inspiração uma belíssima 'Corte Real', com um majestoso banquete composto por bolos imponentes e duas torres de macarons. Eles deverão preparar um bolo de quatro andares, sendo que dois podem ser cenográficos e os outros dois tem que ser verdadeiros.

O doce tem que ter ao menos dois tipos de recheio e um andar tem que ser oco para ser decorado interna e externamente. Cinco técnicas de confeitaria deverão ser usadas, sendo três livres e uma obrigatoriamente com bico de confeitar na técnica lambeth e um outro preparo clássico da confeitaria na decoração. Após todas as etapas, caberá aos jurados decidirem: quem será eleito o 'Melhor Confeiteiro Amador do Brasil'?