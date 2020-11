Pandemia faz a Globo mudar novamente data da volta das novelas e estreias

A TV Globo divulgou as datas de exibição da continuação da novela Amor de Mãe e também da estreia de Um Lugar ao Sol, substituta da trama de Manuela Dias, que vão ao ar somente em 2021 por conta da pandemia.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Duh Secco, do site RD1, o folhetim protagonizado por Regina Casé tem o seu retorno marcado para o dia 8 de março com apenas 23 capítulos a mais, indo até o dia 2 de abril.

Já a história escrita por Lícia Manzo estreará já na semana seguinte, exatamente no dia 5 de abril, uma segunda-feira, e contará em seu casting com atores como Cauã Reymond, Alinne Moraes, Andréa Beltrão, Denise Fraga, entre outros.

As gravações de Um Lugar ao Sol, substituta de Amor de Mãe às 21 horas, já começaram e foram interrompidas por causa da pandemia. Cenas foram rodadas em Praga, República Tcheca, com Cauã Reymond e Alinne Moraes em janeiro.

Agora prevista para estrear em abril do ano que vem, a trama da autora Lícia Manzo deve voltar a ser gravada ainda em novembro. Esta novela traz em dose dupla Cauã Reymond, que viverá gêmeos. Uma outra personagem importante será vivida por Alinne Moraes, que será uma vilã.

Agora, notícias do jornal O Globo dão conta de que os atores Genésio de Barros e Ana Beatriz Nogueira serão os pais de um dos personagens de Cauã Reymond. Mas eles serão os pais adotivos, e Genésio morrerá durante uma discussão com o rapaz, que é problemático, apesar de muito rico.

Em rede social, Alinne Moraes postou: “Antes da quarentena, eu estava gravando com o Cauã Reymond a novela da Lícia Manzo. Novela linda! Dirigida pelo Maurício Farias. Achei esse TBT no rolo de câmera. Espero que logo logo a gente retome as gravações”, escreveu a atriz.

Ex-namorada do galã na vida real, Alinne Moraes será a vilã Bárbara. A patricinha será filha do endinheirado personagem de Reginaldo Faria, dono de uma rede de supermercados, e irmã de uma ex-modelo, interpretada por Andrea Beltrão. Apesar de rica, ela é invejosa e sem talento.

Ainda de acordo com o site, Um Lugar ao Sol tem em suas tramas também a paixão entre duas mulheres, em personagens que serão vividas por Natália Lage e Mariana Lima.