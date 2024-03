Oscar 2024: artistas pedem o fim do conflito entre Israel e Palestina

Vários artistas usaram a visibilidade para protestar contra o fim do conflito entre Israel e Palestina, neste domingo (10), antes da cerimônia do Oscar 2024. Billie Eilish, Ava DuVernay, Mark Ruffalo e o ator Ramy Youssef usaram um broche na cor vermelha, com uma mão e um coração preto no centro. O símbolo ao coletivo artists4ceasefire - mediado por astros internacionais - visa pedir o cessar-fogo no Oriente Médio. Veja!

Desde às 20h, vários artistas e personalidades estão sendo premiados nesta que é a maior cerimônia do cinema mundial. A programação é ao vivo, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

