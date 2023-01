O que aconteceu com Sônia Abrão: apresentadora de TV fala sobre morte da mãe

O que aconteceu com Sônia Abrão? O susto na web foi porque morreu a mãe da apresentadora na noite desta quarta-feira (25). Cecília Abrão tinha 85 anos de idade e era mãe da jornalista Sônia Abrão, de 59 anos, apresentadora do A Tarde É Sua (RedeTV!). A informação foi confirmada por Sônia pelas redes sociais, que decidiu por não divulgar a causa da morte.

"Adeus, mamis! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida!", escreveu Sônia em publicação no Instagram.

Elias Abrão, diretor do programa da irmã, se manifestou também nas redes sociais publicando uma foto ao lado da mãe. “Tchau Cecília.”, escreveu.

Devido à idade avançada, Cecília Abrão necessitou ainda mais de cuidados, que foram reforçados nos últimos anos pela filha. Após ter sofrido uma queda em casa, em março de 2022, a mãe de Sônia teve que ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Ela continua na UTI por conta de uma grave infecção que contraiu pós-cirurgia de fêmur, porque a equipe de enfermagem, que acompanhava a recuperação dela em casa, falhou nos cuidados com os curativos. Minha mãe escapou de uma infecção generalizada, mas ainda corre riscos, enfrenta um tratamento muito pesado com antibióticos e está bastante debilitada", desabafou a jornalista na época.

Apoio de amigos e fãs

A informação do falecimento também foi divulgada pelo TV Fama (RedeTV!), e teve mensagens de apoio ditas por apresentadores à família e amigos de Cecília. Flávia Noronha, apresentadora do Rede TV, disse: "Desejamos muita força, carinho. Sinta-se abraçada, você e toda a família. Que você seja abraçada por todas as pessoas que te amam. É uma dor imensurável".

"Sabemos o quanto ele dedicou tempo para estar ao lado da mãe durante o último ano. Ela pode contar conosco para o que precisar. É nesse momento que estão os amigos de verdade", comentou Fernando Oliveira, conhecido como Fefito.

"É uma notícia muito triste. Imagino que amanhã a Sonia não fará o programa. Eu encontrei o Elias (irmão da Sonia) recentemente, perguntei sobre a mãe. Ele me disse que 'estavam cuidando'", finalizou o jornalista Nelson Rubens.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)