'O Povo Brasileiro', série que propõe mergulho no Brasil profundo entra em streaming gratuito

Em outubro, a série "O Povo Brasileiro", dirigida por Isa Grinspum Ferraz começou a ser exibida no SescTV. A programação é baseada no livro de mesmo nome, do antropólogo Darcy Ribeiro, lançado em 1995. São 10 episódios de 26 minutos cada: Brasil Caipira, Brasil Sulino, Brasil Caboclo e Invenção do Brasil vão ao ar, entre os dias 4 e 25 de novembro, quintas, às 22h30.

Os episódios Matriz Tupi, Matriz Lusa, Matriz Afro, Encontros e Desencontros, Brasil Crioulo, Brasil Sertanejo, que foram exibidos em outubro, estão em sesctv.org.br, onde toda a série pode ser assistida gratuitamente. "O Povo Brasileiro" discute a formação de seus cidadãos, sua origem, percursos históricos, temas, problemas e perspectivas de futuro.

"A série O Povo Brasileiro propõe um mergulho na formação sociocultural do Brasil e dos brasileiros a partir da visão do antropólogo, educador, romancista e pensador Darcy Ribeiro”, afirma Isa Grinspum Ferraz. Segundo ela, a narrativa construída através da combinação de imagens do país, de músicas, poemas, trechos de ensaios e depoimentos, propõe uma reflexão crítica sobre quem somos e o que queremos ser como povo e civilização.

Com imagens captadas em todo o Brasil, os episódios contam com as participações de Mãe Filhinha, Mãe Estela, Judith Cortesão, Chico Buarque de Holanda, Antonio Cândido, Carlos Serrano, Luis Melodia, Roberto Pinho, François Neyt, Márcio de Souza, Paulo Vanzolini, Antonio Risério, Eduardo Giannetti, Agostinho da Silva, Gilberto Felizberto Vasconcelos, Aziz Ab’ Saber, Gilberto Gil, Washington Novaes, Tom Zé, Hermano Vianna e Darcy Ribeiro, entre outros. Disponível sob demanda em sesctv.org.br.