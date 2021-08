'O Clone' será reprisado no 'Vale a Pena Ver de Novo' a partir de outubro

A novela ‘O Clone', escrita por Glória Perez, retornará às telinhas brasileiras, no Vale A Pena Ver de Novo, em outubro. Ela irá substituir ‘ Ti Ti Ti’ no horário vespertino da TV Globo. As informações são do Gshow.

Após 20 anos de sua primeira exibição, esta é a segunda vez que o público poderá matar a saudade da trama protagonizada por Giovanna Antonelli e Murilo Benício.

O enredo conta a história do amor de Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício). Ela também mostrou traços da cultura muçulmana e discutiu a relação de clonagem em humanos e a dependência química.