Novos capítulos de ‘Verdades Secretas 2’ entram no streaming a partir desta quarta-feira

Uma nova leva de capítulos da novela "Verdades Secretas 2" entrarão no catálogo da plataforma de streaming Globoplay a partir desta quarta-feira (03). No total, mais dez episódios inéditos estarão disponíveis para serem assistidos. Outros episódios estarão no dia 17 de novembro.

Na trama Giovanna (Agatha Moreira) segue disposta a provar que Angel (Camila Queiroz) matou seu pai Alex (Rodrigo Lombardi). O ódio de Giovanna aumenta ao descobrir que o investigador Cristiano (Romulo Estrela) contratado por ela, e com quem tem um caso, começou a se apaixonar pela rival.

‘Verdades Secretas 2’ é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Walcyr Carrasco, com Nelson Nadotti, Márcio Haiduck e Vinicius Vianna. A direção artística é de Amora Mautner, com direção de Isabella Gabaglia, Bruno Safadi, Fellipe Barbosa e Gabriela Amaral. A produção é de Barbara Monteiro e Isabel Ribeiro, e a direção de Gênero é de José Luiz Villamarim.