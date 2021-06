Novo streaming chega ao Brasil com 'Friends - a Reunião', 'Um Maluco no Pedaço' e 'Harry Potter'

HBO Max chega à América Latina na terça-feira, 29 de junho, trazendo conteúdos bastante aguardados pelos brasileiros, coma a reunião dos atores da icônica sitcom "Friends", que juntaram para um episódio inédito chamado "Friends: The Reunion". O elenco original retorna ao set junto com convidados, surpresas e cenas dos bastidores. Juntos, eles celebram o tão esperado reencontro com uma plateia estelar.

Dentre as participações especiais, estão David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

"Friends: The Reunion" foi dirigido por Ben Winston, que também atuou como produtor executivo ao lado dos produtores de "Friends": Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. O especial foi produzido pela Warner Bros. Unscripted Television em associação com a Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright / Kauffman / Crane Productions. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc também atuaram como produtores executivos. Emma Conway, James Longman e Stacey Thomas-Muir são co-produtores executivos.

Além da aclamada série, o HBO Max traz ainda uma série de conteúdos exclusivos, como o episódio especial de "Um Maluco no Pedaço - A Reunião", que segue um modelo parecido com o de "Friends". Também há outras produções como todos os filmes da franquia "Harry Potter" e a série "Gossip Girl"