Novela clássica 'Dona Beija' terá reboot

Devassa, voluptuosa, provocante, independente. Dona Beija foi uma das personalidades mais marcantes do Brasil no século XIX. Se hoje ela é símbolo de mulher independente e dona de si, à época, ela era sinônimo de imoralidade. E foi com essa potência que a história de Dona Beija inspirou a novela que marcou uma geração. Exibida nos anos 1980, o enredo era tão moderno para a época que muitos ainda não estavam preparados para ela.

Agora, com os direitos adquiridos pela produtora Floresta, a narrativa será revisitada com um olhar moderno. À frente do desenvolvimento estão o autor português e vencedor do Emmy, António Barreira, e a roteirista Renata Jhin, que nessa adaptação assina a autoria da sua primeira novela.

Nessa versão, o clássico ganha a agilidade das narrativas modernas. A história ganha uma tinta a mais nas discussões que escandalizaram a sociedade no século XIX e ainda são tão pertinentes para o século XXI, como empoderamento, questões raciais e classistas. Além disso, novos temas serão abordados para fazer jus a história e sua época.

Floresta, uma produtora da Sony Pictures Television (SPT) no Brasil, produz para TV aberta, paga e streaming. O catálogo da empresa inclui diversos gêneros e se destaca por inúmeras séries de longa duração como Shark Tank Brasil, Ex on the Beach, Soltos em Floripa, Top Chef, Quem Quer Ser um Milionário?, Se Sobreviver, Case!, Lady Night, Bugados e O Dono do Lar. A produtora também organiza eventos ao vivo, como os prêmios Kids’ Choice Awards da Nickelodeon e MIAW Awards da MTV.