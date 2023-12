Nortista é um dos 10 melhores empreendedores do Brasil na Expo Favela Innovation 2023

O empresário de Macapá, Michael Carvalho, proprietário da startup Mazodan, se consolida entre os dez melhores empreendedores de favelas do Brasil. Ele foi o único da Região Norte a ser selecionado na Expo Favela Innovation 2023.

Foram dez pessoas que tiveram seus nomes anunciados no último dia 03 de dezembro, em São Paulo.

A Expo Favela Innovation está presente em todo território nacional através de curadoria especializada, onde as melhores ideias e negócios de cada uma das etapas do nacional, foram selecionadas. O objetivo é dar visibilidade a estas iniciativas e, assim, promover um palco para este encontro com investidores que possam acelerar estes empreendimentos e gerar negócios, a partir das oportunidades que nascerão nos eventos.

Michael Carvalho é formado em engenharia de produção, e também é pesquisador e cabeleireiro. De acordo com ele, essa segunda profissão foi responsável por despertar o prazer em empreender.

Com a startup Mazodan, localizada no município de Santana, aproximadamente 17km da capital Macapá, ele pretende alcançar voos mais altos. Com esse empreendimento, Michael desenvolveu a vontade de solucionar problemas na construção civil.

“Eu estou muito esperançoso e muito feliz por representar não só o Amapá, mas também a nossa casa, que é a Amazônia. É uma responsabilidade muito grande levar o nome da nossa floresta, da nossa região nesse programa, mas darei o meu melhor aqui. Afinal, este não é só um projeto de empresa, mas sim, de uma construção social”, disse o selecionado em entrevista ao Diário do Amapá.

Com a startup, Michael quer tornar acessível o sonho das pessoas de ter a casa própria. O modelo de negócio estabelecido pela Mazodan é configurado sob o conceito do chamado ESG (sigla em inglês que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização), foi isso que chamou a atenção dos investidores e do público da Expo Favela Innovation Brasil 2023. A empresa foi criada pensando para auxiliar no desenvolvimento de produtos para dar performance nos trabalhos das Empreiteiras com o objetivo de diminuir custos e melhorar a qualidade dos trabalhos de seus colaboradores. A startup usa sedimentos do rio para baratear o custo de construção e diminuir impacto ambiental.

“Apresentamos uma solução completa em ESG, propondo assim uma nova visão da construção civil. Essa nova configuração econômica, com o uso da riqueza que a gente tem disponível na região, é o nosso maior valor organizacional. É o que nos possibilita, sobretudo, a promover a inclusão de pessoas, tanto na questão da mão de obra, quanto na população, a qual sonha com a casa própria”, garante Michael.

Agora todos os projetos selecionados de todo o território nacional vão participar de um reality show da Globo. Em 2022, a competição “Expo Favela – O Desafio” foi comandada pela jornalista baiana Rita Batista, no “É De Casa”. Mateus De Lima Diniz, de São Paulo, foi quem faturou o reality com empreendedores de favela e faturou um prêmio de R$ 80 mil.