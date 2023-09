Raul Gazolla, MV Bill, e Thaíde participam do Expo Favela Innovation Pará

No primeiro dia Expo Favela Innovation Pará, na UsiPaz Jurunas/Condor, em Belém, neste sábado (30), Raul Gazolla, MV Bill, e Thaíde fizeram parte da rodada de conversas com o público.

A tarde iniciou com o ator Raul Gazolla, Flávia Ribeiro e Jazz Mota debateram sobre “A sociedade conectada em defesa das mulheres”, que teve mediação de Kalyne Lima.

“Esse crime mudou muito a minha forma de ver o mundo, passei a ver de uma forma diferente. Mas eu não fui aprendendo com isso imediatamente, foi com o tempo. Esse crime fez 30 anos esse ano, mas de um ano para cá passei a entender que queria fazer parte dessa luta contra a violência contra a mulher, contra o feminicídio”, disse o ator.

O crime citado por Raul foi a morte de Daniella Perez, que ocorreu em dezembro de 1992. Na ocasião, eles eram casados há três anos. Daniella foi assassinada por 18 facadas de punhal por Guilherme de Pádua.

“Acho que o posicionamento de artistas e figuras públicas fazem toda a diferença na sociedade. Se a gente tem um bruno Gagliasso ou um Cauã Reymond também defendendo a causa da violência contra a mulher e feminicídio ou sequestro de crianças para a exploração sexual, se começa a ampliar um esse leque e as pessoas começam a dar mais importância para entender que isso é uma realidade e não coisa de filme, que acontece esporadicamente com alguém. Aqui no Brasil, a cada seis horas uma mulher é morta, ou seja, no dia de hoje, quatro mulheres serão mortas”, finaliza o ator.

Gazolla há um ano é porta-voz da violência contra a mulher. (Marcelo Lelis)

O rapper MV Bill palestrou ao lado de Ed Willian Fuloni Carvalho e Deborah Yara sobre “Reflexoes sobre Igualdade e Transformação”. A mediação foi de Débora Freitas.

O artista passou mal após o debate, por conta do forte calor.

Logo na sequência, o rapper Thaíde foi o mediador do debate “Mulheres, Lideranças e Periferias”, que contou com a presença de Kmilla CDD, Nic Dias, La India e Ruth Clarck.

“Eu sou um cara rodeado de mulheres, sempre estou com a minha esposa, nós temos três filhas, então estou sempre rodeado dessas mulheres incríveis, que ensinam a cada dia que passa. E hoje, não é uma questão de dar voz a essas mulheres no debate, mas eu preciso ouvir o que elas têm a dizer, perguntar e bater esse papo”, disse Thaíde.

Thaíde foi mediador no dia Expo Favela. (Marcelo Lelis)

“Mulher é uma fonte de muita coisa de ciência, amor, fraternidade, carinho, lição, educação, dentre outros. Eu fui criado pela minha avó, que também criou várias outras pessoas, e entre elas, algumas meninas foram criadas juntas. Ou seja, minha vida sempre veio através das mulheres. Hoje é mais uma oportunidade de aprender com elas”, acrescenta.

A Expo Favela Innovation Pará vai até domingo (1ª), e apresentará ao longo da programação 100 iniciativas empreendedoras nascidas e desenvolvidas nas periferias paraenses. Além disso, terão painéis, palestras, workshops, rodadas de negócios, "pitches" de startups, mentorias, debates, cursos e outras atividades.