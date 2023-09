Expo Favela: evento gera visibilidade para empreendedores da periferia de Belém

Neste sábado (30) e domingo (1º) ocorre em Belém a Expo Favela Innovation Pará. Durante este primeiro dia da edição regional do evento, que ocorreu na UsiPaz Jurunas/Condor, 100 iniciativas empreendedoras nascidas e desenvolvidas nas periferias paraenses ficaram em exposição mostrando o melhor da culinária, artesanato, cinema, música, artes visuais, tecnologia, meio ambiente, cultura e muito mais. A Expo Favela busca favorecer o encontro dos empreendedores com investidores da área, gerando visibilidade e rentabilidade para os negócios. As 10 melhores iniciativas serão selecionadas para participar da edição nacional em São Paulo, no mês de dezembro, com tudo pago.

O governador Helder Barbalho esteve na abertura da Expo Favela e destacou a importância do evento para mostrar o talento existente nas periferias do estado. “A partir deste estímulo nós queremos gerar oportunidades, fortalecer a cultura e mostrar que as pessoas, a partir do local onde vivem, podem ter sucesso em suas vidas e empreendimentos. E a Expo Favela fortalece o trabalho de gente qualificada que precisa ser vista. E o poder público deve proporcionar condições para que essas pessoas mostrem o talento e gerem desenvolvimento sustentável com qualidade de vida”, declara.

Durante a manhã, ocorreu a mesa de abertura, além de painéis, palestras, workshops, rodadas de negócios, mentorias, debates, cursos e outras atividades. Para Preto Zezé, Conselheiro Nacional Da Central Única das Favelas (Cufa), essa é a oportunidade de mostrar que as periferias não são locais somente de carência.

“A gente sabe que existem problemas, mas se dermos oportunidades, vamos encontrar soluções para muitas questões que existem. Nós podemos pegar as melhores experiências e apoiar para serem desenvolvidas aqui no estado. Esse é um repertório de inovações que o Pará oferece para o estado e todo o Brasil. Queremos falar das favelas do Pará não por causa de mortes, mas por perceber as potências”, afirma.

Conforme a vice-governadora Hana Ghassan, o evento mostra os empreendedores e gera negócios. “Que isso seja o primeiro passo. O governo do estado tem patrocinado e apoiado os trabalhadores e ficamos muito felizes em gerar autonomia financeira para eles e renda para a população”, aponta.

Amazônia em foco

A programação da Expo Favela também traz temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Autoridades do Estado se unem para discutir e debater ações que fortaleçam as estratégias defendidas para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada no território paraense em 2025. Além disso, artistas e personalidades de nome nacional também participarão do evento, como MV Bill, Kmla CDD, Bob 13, Serjão Loroza, André Athayde, Raul Gazolla e Romahs Mascarenhas, entre outros.