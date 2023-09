Feira de Artesanato do Círio (FAC) valoriza cultura paraense e empreendedores regionais

Uma oportunidade de bons negócios. É assim que o Sebrae no Pará enxerga a 11ª Feira de Artesanato do Círio (FAC), que ocorre de 5 a 11 de outubro, no Parque Urbano Belém Porto Futuro. Os organizadores estimam atrair cerca de 60 mil visitantes durante as festividades do Círio de Nazaré, além de gerar aproximadamente R$ 1.500.000,00 em volume de negócios. Ao todo, serão 120 expositores, sendo 100 artesãos e 20 de outros segmentos.

E, lógico, o público vai encontrar muitas novidades na edição deste ano. “Em 2023, além do tradicional, que é voltado para o artesanato, a FAC também terá espaços para empreendedores de outros segmentos, reunindo pequenos negócios apoiados pelo Sebrae que utilizam insumos amazônicos, como biocosméticos. O evento também terá espaço para empreendedores do segmento de alimentos e bebidas”, explica Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.

A feira é uma das iniciativas mais importantes do calendário cultural paraense, que tem como objetivo fomentar oportunidades de vendas e ampliar o contato direto entre artesãos, empreendedores e o público em geral. Durante os sete dias de evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer e comprar produtos artesanais de alta qualidade, produzidos por artesãos locais.

Lia D’Almeida Gemaque participa da feira pela primeira vez: expectativa de negócios é grande (André Oliveira/ O Liberal)

Uma dessas artesãs é Lia D’Almeida Gemaque, que vai participar da FAC pela primeira vez. A empreendedora cria esculturas em formatos de cocar, utilizando fibras têxteis como barbante e linhas de algodão, além de materiais como palha do buriti e açaí.

Para ela, a feira é uma grande vitrine de negócios. “Estou muito feliz de participar da FAC. Esse é um dos momentos mais importantes do ano, pois o movimento de pessoas é muito grande. Por isso, é a oportunidade ideal para vendas e para divulgar o nosso negócio para o Pará, para o Brasil e para o mundo”, destaca Lia.

Cultura amazônica

Excelente maneira para os artesãos e empreendedores locais divulgarem seus produtos e expandirem seus negócios, a FAC é, também, uma oportunidade para o público em geral conhecer a rica cultura paraense e valorizar o trabalho dos empreendedores regionais. Em Icoaraci, distrito de Belém, esse ofício é levado a sério por Marcelo Gil, artesão que trabalha com cerâmica e que se prepara para participar da feira pelo oitavo ano consecutivo.

Dono de uma habilidade única, Marcelo Gil produz peças de cerâmica que aliam beleza e funcionalidade (André oliveira / o liberal)

“Observo que a feira tem crescido a cada ano, tanto em número de participantes, quanto em importância. Já participei antes e percebi a grande diversidade de artesanato apresentado em suas várias vertentes, incluindo cerâmica e biojoias. Acredito que todos os empreendedores que participarão da feira ficarão satisfeitos com o evento”, afirma Marcelo Gil.

Entre os principais atrativos da feira estão a beleza, diversidade e qualidade do artesanato paraense, com tipologias variadas como cerâmica, trançados em fibras, cuias e o tradicional artesanato de miriti. A FAC também impacta positivamente as cadeias produtivas do artesanato, alimentos e bebidas, turismo e cultura, gerando oportunidades de negócios para os empreendedores que fazem parte desses segmentos.

De 5 a 11 de outubro, os visitantes da FAC terão a oportunidade de conhecer e comprar produtos artesanais de alta qualidade, produzidos por artesãos locais (André Oliveira/ O Liberal)

A seleção dos expositores da Feira reuniu 300 candidatos e levou em consideração critérios como inspiração no universo do Círio de Nazaré, inovação, originalidade, agregação de valor, acabamento, tag (etiqueta) e qualidade de embalagens. Com a realização da FAC, o Sebrae/PA reforça o compromisso em apoiar e valorizar a cultura e o empreendedorismo local, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Pará.

Além de fomentar oportunidades de vendas e ampliar o contato direto entre artesãos, empreendedores e o público em geral, Feira permite conhecer a rica cultura paraense (André Oliveira/ O Liberal)

“O artesanato paraense é o grande atrativo, com sua beleza, cores, diversidade e qualidade. São tipologias variadas, como cerâmica, trançados em fibras, cuias e o tradicional artesanato de miriti, de Abaetetuba. A feira tem boas opções de presentes e produtos para decoração”, comenta Rubens Magno.