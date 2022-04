Projeto Ação Parceiros, de Santa Bárbara, recebe equipe da TV Globo para gravar reality

Uma equipe do reality da TV Globo “Expo Favela – O Desafio” visita hoje, 26, a sede do projeto Ação Parceiros no município de Santa Bárbara, que é uma das 10 startups brasileiras selecionadas para participar do reality show

No local vão ocorrer as gravações dos próximos episódios da disputa de startups, que será exibida no próximo sábado, no programa É de Casa.

O Notícia Preta é uma das 10 startups selecionadas para participar do reality show “Expo Favela – O Desafio”. As iniciativas foram escolhidas pelo processo seletivo da Expo Favela, que definiu os projetos em evento que aconteceu em São Paulo de 15 a 17 de abril.

Ao todo, mais de 20 mil startups de todo o Brasil inscreveram-se. O evento foi realizado pela Central Única das Favelas (Cufa ) e idealizado por Celso Athayde.

Expo Favela – O Desafio será apresentado no programa “É de Casa”, todo sábado, na TV Globo. Serão 3 episódios até descobrimos quem será a startup ganhadora. Os selecionadores participarão de uma formação personalizada da Fundação Dom Cabral e o vencedor ganhará R$ 80 mil.