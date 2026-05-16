No Festival LED, Thalita Rebouças destaca papel do humor no incentivo à leitura

A escritora Thalita Rebouças participou neste sábado (16) da programação da 5ª edição do Festival LED Globo – Luz na Educação, realizada no Píer Mauá, no Rio de Janeiro.

Conhecida pelas obras voltadas ao público infantojuvenil, Thalita também estreou neste ano escrevendo para o público adulto com a série “Juntas e Separadas”, produção original do Globoplay em coprodução com a Conspiração.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a escritora afirmou que o humor sempre foi uma das principais ferramentas para aproximar leitores jovens da literatura.

“O humor permeia a minha obra e eu acho que isso aproxima muito os jovens dos livros”, declarou.

Thalita também falou sobre a relação construída com o público ao longo dos anos e sobre a presença nas redes sociais.

Segundo ela, sua trajetória atravessou diferentes gerações da internet e hoje reúne leitores adolescentes e mulheres adultas.

“Eu tento sempre ser transparente e passar coisa boa pras pessoas, porque eu acho que rede social não é para ficar julgando ninguém”, afirmou.