Netflix revela data de estreia e primeiro clipe de 'Rebelde'

A nova versão da série "Rebelde" vai estrear no dia 5 de janeiro de 2022. A divulgação foi feita pela Netflix, que também divulgou em suas redes sociais o clipe completo da música "Yo Soy Rebelde", um dos grandes hits do RBD, com o elenco da nova geração.

As gravações da nova versão aconteceram no México. O reboot será multinacional, com representantes de quatro países latinos, incluindo o Brasil. A atriz e cantora Giovanna Grigio, que se destacou em "Malhação: Viva a Diferença" e "As Five", da Globoplay, será uma das estudantes na Elite Way em 2022.

O elenco também tem o argentino Franco Masini ("Riviera"), o colombiano Jeronimo Cantillo ("Verdade Oculta"), além dos astros jovens mexicanos, como o cantor Sergio Mayer Mori, Azul Guaita ("Sobe na Minha Moto"), Alejandro Puente ("El Club") e as estreantes Andrea Chaparro e Lizeth Selene.

A "Rebelde" de 2004 da emissora mexicana Televisa também era um remake. Entretanto, a Televisa conseguiu transformar a novela em um fenômeno mundial ao explorar os talentos musicais do elenco. O grupo musical RBD até hoje tem fãs pelo mundo. O grupo era formado por Anahí, Dulce Maria, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher von Uckerman.