VÍDEO: Netflix anuncia data da estreia da segunda temporada de "Round 6"

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 1, que a segunda temporada de Round 6 estreia em 26 de dezembro de 2024 e que a temporada final chega em 2025. A novidade foi comunicada aos fãs de todo o mundo em uma carta escrita por Hwang Dong-hyuk, produtor executivo, roteirista e diretor da série.

No texto ele diz: "Os jogos vão começar. Já se passaram quase três anos desde que a temporada 1 conquistou um sucesso avassalador em todo o mundo. De lá para cá, muitas coisas incríveis aconteceram. E hoje, tenho o prazer de escrever esta carta pai anunciar a data de estreia da temporada 2 e adiantar algumas novidades sobre a nossa terceira e última temporada. No dia em que começamos a gravar a segunda temporada, eu me peguei pensando: 'Nossa! Não acredito que estou de volta ao universo de Round 6'. Para mim, foi uma sensação um tanto surreal, e estou curioso para saber como vocês se sentirão com o retorno da série após esses três anos", inicia a carta.

"Seong Gi-hun jurou vingança no final da temporada 1 e está de volta aos jogos. Será que ele vai conseguir se vingar? Novamente, o lider não parece ser um oponente fácil. O clima de tensão se manterá até o final da série. na temporada 3, que será lançada no ano que vem. É incrível ver que a semente que plantamos ao criar Round 6 cresceu e está gerando frutos até o final desta história. Faremos nosso melhor para garantir que vocês embarquem em outra jornada incrivel. Espero que vocês estejam preparados para o que vem por aí. Muito obrigado e até breve!", conclui.

A primeira temporada da série foi vencedora de 11 prêmios, entre eles o Globo de Ouro, People's Choice Awards, Gotham Independent Film Award e Critic's Choice Television Award. A temporada 1 teve nove episódios, estrelando os atores Lee Jung-Jae e Park Hae-Soo.Em sua história, um grupo de pessoas que enfrenta dificuldades financeiras recebem um convite para participar de um jogo de sobrevivência.

Os 456 participantes de todos os tipos são trancados em um local secreto, onde jogam para ganhar 45,6 bilhões de Won — equivalentes a R$ 208.845.119,58. Cada prova do jogo é uma brincadeira de criança tradicional coreana, como "Batatinha frita 1, 2, 3", mas a consequência para quem perder é a morte.