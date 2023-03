Na Dança dos Famosos, grupo do professor paraense vai para repescagem; assista o vídeo

A segunda disputa da nova temporada do 'Dança dos Famosos', quadro do Domingão com Huck, foi ao ar neste domingo, 26, na Globo. O grupo D, do qual faz parte o professor de dança paraense Rolon Ho, acabou ficando em último lugar novamente, com 117,9 pontos, ou seja, apenas um décimo do penúltimo colocado, o grupo A, que teve 118 pontos. O grupo campeão da noite foi o C, com 118, 8 pontos, enquanto o grupo B ficou em segundo com 118,3 pontos.

Na próxima fase, o grupo D vai para a "repescagem" com a apresentação em duplas que irão competir entre si.

A nova temporada do Dança do Famosos começou com a apresentação em grupo. Ao todo, quatro grupos competiram, sendo cada um formado por quatro artistas e quatro professores de dança. Neste domingo, 26, o ritmo das apresentações foi a dança de rua.

Rolon Ho participa do grupo D ao lado de dos cantores Linn da Quebrada (ex-BBB) e Nathan e dos atores Guito e Priscila Fantin. A opinião unânime do júri técnico e do próprio Luciano Huck foi que o grupo evoluiu muito em relação à apresentação anterior, no domingo, 19, quando foi apontada a falta de sincronismo. "A diferença da semana passada para esta é grande, Vocês foram incríveis", elogiou o apresentador.

Rolon, que participou da temporada anterior do Dança dos Famosos fazendo par com Jojo Todynho, falou que está muito orgulhoso do trabalho feito no grupo D e promete vir com força total para garantir a vaga na disputa: “Minha equipe foi show, mas agora é hora de focar na próxima etapa. Ainda vamos descobrir quem serão as duplas e pensar uma nova estratégia, com coreografia criativa para conquistar os jurados e o público”.

Apresentação da noite

O júri técnico se manteve o mesmo neste domingo: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Mudaram os integrantes do júri artístico, que contou com os atores José Loreto e Sheron Menezes.

O primeiro grupo a se apresentar foi o C, formado pelos atores Carla Diaz, Juliana Alves e DG e por Belo. Emocionada, Carla revelou, após a apresentação, que havia torcido o pé durante o ensaio, no dia da apresentação. "Quero agradecer a todo o meu grupo, que manteve a calma. Confio em vocês. Arrasaram", declarou emocionada. Belo surpreendeu na apresentação.

Logo depois, subiu ao palco o grupo A, com as atrizes Heloísa Perissé, Bruno Cabrerizo e Rafael Infante e a cantora Gabi Melim. Períssé, que antes da apresentação, mencionou o comentário da filha dizendo que estava com vergonha da dança que ela iria apresentar no Domingão, teve o desempenho bastante elogiado pelos jurados técnicos Zebrinha e Carlinhos de Jesus. "Você está em igualdade de condições em relação aos demais integrantes do grupo", disse Carlinhos. "Grande momento de superação na minha vida", revelou a atriz.

Na sequência, dançou o grupo B com a ex-BBB Rafa Kalimann, os atores Thiago Oliveira e Bruno Garcia e a atleta Daiane dos Santos. José Loreto patrocinou um momento inusitado ao revelar que estava "desconcertado" com a presença de Kalimann, com quem teve um relacionamento. Ela sorriu constrangida. "A Rafa me ajudou muito. É muito bom a gente poder se amar não estando junto. Acho essa mulher uma potência", elogiou emendando que Bruno e Thiago também são "potências". "Vocês são incríveis juntos", finalizou.