Mudanças na Globo devem impactar na programação do ano que vem

Com a notícia de que o autor Silvio de Abreu, até hoje chefão da teledramaturgia da Globo, vai deixar o canal no início do ano que vem, a emissora deverá reorganizar a programação prevista para o ano que vem. No lugar de Silvio de Abreu ficará José Luiz Villamarim, que é atualmente diretor-artístico da novela Amor de Mãe, que teve as gravações suspensas por causa do coronavírus.

Silvio de Abreu implantou uma onda de renovação nos autores que são escolhidos para as próximas produções, dispensando medalhões. A expectativa é de que isso seja revertido, já que a fila das novelas deve ser reavaliada até 2023.

Só devem permanecer escaladas as que já entraram em fase de produção, como as das 21h, 'Um Lugar ao Sol' e 'Pantanal', e 'Nos Tempos do Imperador', que já estava com chamadas no ar pro horário das 19h antes da pandemia.

No lugar deles, devem ser escalados autores da “antiga” que foram grandes medalhões na Globo, mas que atualmente foram deixados para trás, como é o caso de Manoel Carlos e Gilberto Braga. Benedito Ruy Barbosa também pode ganhar uma trama escrita por ele, já que Pantanal será reescrita por Bruno Luperi, seu neto.