MTV elege os melhores momentos do cinema e da TV desde os anos 80

A MTV exibe o especial "MTV Movie & TV Awards 2020: Os Melhores de Todos os Tempos" nesta segunda-feira, 7 de dezembro, a partir das 20h40. Vanessa Hudgens estará no comando desse programa que irá relembrar e homenagear os maiores e melhores momentos do cinema e da TV, desde anos 80 até os dias de hoje. O especial terá apresentações musicais e participações.

O evento irá celebrar desde os atores mais aclamados até as cenas que tiraram o fôlego da audiência. Vanessa irá apresentar as categorias mais irreverentes, as performances mais memoráveis e as apresentações musicais dos artistas mais bombados da atualidade. O especial vai trazer também informações exclusivas sobre algumas das estreias mais esperadas para 2021.

Aliás, para o próximo ano, a MTV confirmou que o MTV Movie & TV Awards voltará com um evento que irá durar um fim de semana inteiro.

O papel de Vanessa no filme de sucesso do Disney Channel "High School Musical" atraiu elogios e atenção para seu trabalho. A pedido de críticos e fãs, Vanessa também fez parte das sequências "High School Musical 2" e "High School Musical 3: Último Ano".

Mais recentemente, Vanessa foi vista em "Bad Boys For Life" ao lado de Will Smith, Martin Lawrence, Charles Melton e Alexander Ludwig. Este ano foi indicada para dois People's Choice Awards nas categorias "The Female Movie Star de 2020" e "The Action Movie Star de 2020". No streaming ela pode ser vista em "The Knight Before Christmas" foi lançado na Netflix - ela estrelou o filme e atuou também como produtora executiva.