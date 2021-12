Minissérie ‘Passaporte para a Liberdade’ estreia nesta segunda, 20

Aracy de Carvalho nunca fez questão de estar à frente dos holofotes. Pouco conhecida no Brasil – e muitas vezes lembrada apenas como esposa do escritor João Guimarães Rosa – essa grande mulher sempre preferiu o anonimato. Protagonista de sua própria vida e personagem-chave de tantas outras que se arriscou para salvar, Aracy é um exemplo real de que o amor pela humanidade pode vencer o ódio. Protagonizada por Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi, com autoria de Mario Teixeira e direção artística de Jayme Monjardim, ‘Passaporte Para Liberdade’ estreia nesta segunda-feira, 20, na TV Globo, em oito capítulos, de segunda a quinta.

Corajosa, destemida e inconformada com o regime nazista. Foi assim que Aracy (Sophie Charlotte) persistiu com sua saga incansável e superou barreiras para ajudar famílias judias a escaparem da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Funcionária do Consulado Brasileiro em Hamburgo, sem qualquer proteção ou mesmo imunidade diplomática, ela contornava regras, enfrentando os governos alemão e brasileiro, para conseguir emitir vistos e ajudar judeus a imigrarem e sobreviverem nas Américas.

"Passaporte para Liberdade’ é um presente para a humanidade. A série conta a história de uma mulher que salvava vidas. É uma linda história de amor ao próximo, à vida e às pessoas. Aracy foi uma mulher brasileira que morava em Hamburgo, na Alemanha, e que, mesmo distante de seu país, conseguiu salvar várias famílias durante a Segunda Guerra”, conta o diretor artístico Jayme Monjardim. A minissérie é a primeira produção da Globo em parceria com a Sony Pictures Televison.

A luta inspiradora de Aracy entrou para a história mundial e, pela primeira vez, é retratada em uma minissérie. Com sua ousadia e força, ganhou o título de “Justos entre as Nações”, instituído pelo Memorial do Holocausto, em Israel, como reconhecimento aos não judeus que protegeram vidas durante a guerra. No fundo, o resgate ao próximo já lhe bastava. Foi também em Hamburgo que Aracy conheceu seu grande amor, o futuro escritor João Guimarães Rosa (Rodrigo Lombardi), à época, cônsul-adjunto na cidade - e que, posteriormente, veio a escrever grandes clássicos da literatura brasileira como “Grande Sertão: Veredas”, inclusive, dedicado a ela.

No elenco, estão ainda nomes como Tarcísio Filho, no papel do cônsul Souza Ribeiro, e Gabriela Petry, que interpreta Taibele Bashevis, uma judia dividida entre o sonho de ser cantora e a necessidade de estar perto da família, além dos atores João Cortês, Bruce Gomlevsky e Jimmy London.

A maior parte dos talentos que compõem o elenco vem de diferentes países, como os alemães Peter Ketnath e Stefan Weinert, o britânico Tomas Sinclair Spencer, o italiano Jacopo Garfagnoli, a polonesa Izabela Gwizdak, a israelense Sivan Mast e o americano Brian Townes. A minissérie foi escrita por Mario Teixeira e Rachel Anthony. A direção é de Seani Soares e produção de Samantha Santos, Mariana Pinheiro e Fabiana Moreno. A produção executiva é de Silvio de Abreu, Monica Albuquerque, Elisabetta Zenatti e Rachel Anthony. A exibição no Brasil, em versão dublada, marca sua estreia mundial.