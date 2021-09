Marrone é o 4º eliminado do reality show 'The Masked Singer Brasil'

Marrone, que faz dupla com Bruno, foi o quarto eliminado do "The Masked Singer Brasil", na noite da última terça-feira (31). O cantor se apresentou fantasiado de 'Boi-Bumbá' e cantou as músicas "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, "Borbulhas de Amor", de Fagner. As informações são do UOL.

O artista perdeu o combate final para a Gata Espelhada, e deu adeus a competição e ao prêmio de R$ 150 mil. A cantora Simone, dupla com Simaria, e o humorista Eduardo Sterblitch foram os responsáveis por desvendar a identidade do artista no palco do reality show.

"Prazer enorme. Isso aqui pra mim é uma grande brincadeira", disse o sertanejo no final da apresentação.

